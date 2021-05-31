В Україні станом на ранок 31 травня підтвердили 2 202 494 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається стабільною, за добу – 1 022 нових хворих.

З-поміж них – 58 дітей та 11 медпрацівників.

Загалом в Україні 50 536 людей померло від вірусу, за добу – 64 пацієнти. Побороло хворобу за час пандемії 2 041 082 українця, за день – 4 934.

В Україні за час поширення вірусу провели 10 180 777 тестувань методом ПЛР, за день – 8 822.

Коронавірус в областях

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.

Статистика:

Вінницька область – 23 випадки;

Волинська область – 40 випадків;

Дніпропетровська область – 134 випадки;

Донецька область – 42 випадки;

Житомирська область – 42 випадки;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 69 випадків;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 58 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 46 випадків;

Миколаївська область – 107 випадків;

Одеська область – 17 випадків;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 51 випадок;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 30 травня в Україні зафіксували 2 201 472 випадки коронавірусу.

Добовий приріст – 1 703 нових хворих.

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