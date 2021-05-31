В Україні станом на ранок 31 травня підтвердили 2 202 494 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається стабільною, за добу – 1 022 нових хворих.
З-поміж них – 58 дітей та 11 медпрацівників.
Загалом в Україні 50 536 людей померло від вірусу, за добу – 64 пацієнти. Побороло хворобу за час пандемії 2 041 082 українця, за день – 4 934.
В Україні за час поширення вірусу провели 10 180 777 тестувань методом ПЛР, за день – 8 822.
Коронавірус в областях
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 23 випадки;
- Волинська область – 40 випадків;
- Дніпропетровська область – 134 випадки;
- Донецька область – 42 випадки;
- Житомирська область – 42 випадки;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 69 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 випадки;
- Київська область – 58 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 46 випадків;
- Миколаївська область – 107 випадків;
- Одеська область – 17 випадків;
- Полтавська область – 16 випадків;
- Рівненська область – 51 випадок;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 32 випадки;
- Харківська область – 68 випадків;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 59 випадків;
- Чернівецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 11 випадків.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 30 травня в Україні зафіксували 2 201 472 випадки коронавірусу.
Добовий приріст – 1 703 нових хворих.
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