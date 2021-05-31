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Людмила Грубник |

Стабільна ситуація: в Україні за добу виявили 1 022 випадки Covid-19

коронавірус в україні

В Україні станом на ранок 31 травня підтвердили 2 202 494 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається стабільною, за добу – 1 022 нових хворих.

З-поміж них – 58 дітей та 11 медпрацівників.

Загалом в Україні 50 536 людей померло від вірусу, за добу – 64 пацієнти. Побороло хворобу за час пандемії 2 041 082 українця, за день – 4 934.

В Україні за час поширення вірусу провели 10 180 777 тестувань методом ПЛР, за день – 8 822.

Коронавірус в областях

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 23 випадки;
  • Волинська область – 40 випадків;
  • Дніпропетровська область – 134 випадки;
  • Донецька область – 42 випадки;
  • Житомирська область – 42 випадки;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 69 випадків;
  • Івано-Франківська область – 23 випадки;
  • Київська область – 58 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 46 випадків;
  • Миколаївська область – 107 випадків;
  • Одеська область – 17 випадків;
  • Полтавська область – 16 випадків;
  • Рівненська область – 51 випадок;
  • Сумська область – 43 випадки;
  • Тернопільська область – 32 випадки;
  • Харківська область – 68 випадків;
  • Херсонська область – 28 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 59 випадків;
  • Чернівецька область – 24 випадки;
  • Чернігівська область – 11 випадків.

коронавірус в україні 31 травня 2021

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок 30 травня в Україні зафіксували 2 201 472 випадки коронавірусу.

Добовий приріст – 1 703 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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