У китайській провінції Гуандун зафіксували новий спалах Covid-19

Китай увів контроль за поїздками для боротьби з поширенням Covid-19 в південній провінції Гуандун. Тепер, щоб виїхати з густонаселеного регіону, потрібно мати тест на коронавірус, зроблений не пізніше трьох днів до виїзду.

За минулу добу, 30 травня, зафіксували 27 нових випадків зараження Covod-19, з них 20 внутрішніх, які припали на південну провінцію Гуандун.

З 20 хворих 18 виявили в адміністративному центрі провінції місті Гуанчжоу, два – в місті Фошань. Також три людини з провінції мали безсимптомний перебіг захворювання.

Крім того, через поширення коронавірусу, китайські авіакомпанії різко скорочують кількість польотів до Гуанчжоу. У міжнародному аеропорту міста Байюнь вже скасовано 519 рейсів – 37% від загальної кількості запланованих на 31 травня.

За даними сервісу Worldometers, у Китаї за весь час пандемії зафіксували 91 тис. випадків зараження Covid-19. Від ускладнень, які викликав вірус, померли понад 4 тис. пацієнтів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 31 травня підтвердили 1 022 нових випадки коронавірусу. За добу померло 64 пацієнти, а одужало – 4 934 людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.

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Джерело: AP News