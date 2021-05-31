В Україні 1 липня мають з’являться Covid-сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми анонсували їх на 1 липня. Зараз цим питанням активно займається Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами МОЗ, – зазначив він.

Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке саме підтвердження того, що людина буде вакцинована.

Ляшко додав, що наступного тижня уряд розгляне зміни до постанови про карантин. Там також розглянуть зміни, які даватимуть певні привілеї для вакцинованих людей

Він також розповів, що імунізація проти коронавірусу у центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві проходить організовано, проте є певні недоліки. Вони стосуються того, що приходять люди до черги не ті, хто за дзвінком з програми Дія. І це створює велику чергу, люди можуть стояти дві години.

Міністр вважає, що цей організаційний момент вирішать до наступного тижня.