Україна, Грузія та Молдова просять Єврокомісію допомогти з Covid-вакцинами

Глави урядів України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо забезпечення вакцинами проти коронавірусу. Зробили вони це у рамках нового тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції.

Відповідний документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой.

Представники країн просять Єврокомісію розробити механізм передачі європейських вакцин для держав Східного партнерства за тим самим принципом, який нещодавно застосовали до країн Західних Балкан.

На думку політиків, такий підхід допоміг би уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

Окрім того, країни Асоційованого Тріо (Україна, Грузія та Молдова, – Ред.) переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах-партнерах ЄС.

Водночас, на думку представників, таке рішення сприятиме якнайшвидшому подоланню Covid-кризи.

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Україна отримала нову партію Pfizer

18 травня Україна отримала нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

378 тис. доз вакцини Pfizer використають для щеплення працівників сфери освіти. Решту доз направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.