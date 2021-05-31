У світі загострюється ситуація з проблемою нерівності доступу до вакцин проти коронавірусу. Згідно з даними, наведеними у матеріалі The Guardian, з 1,3 млрд вакцин, введених на планеті, лише 1% уколів було зроблено в Африці. І ця кількість знижується останніми тижнями.

На континент доправили лише 28 млн доз речовини, що менше 2% населення.

Головна проблема з доправленням вакцини полягає у тому, що 40 африканських країн покладалися на механізм з розподілу вакцин COVAX. Однак через складну епідситуацію в Індії поставки призупинили.

Африці необхідно близько 20 млн доз вакцини AstraZeneca протягом наступних шести тижнів, щоб зробити другі щеплення всім, хто отримав першу дозу.

Також треба ще 200 млн доз вакцин, щоб на континенті змогли вакцинувати 10% населення до вересня.

Вакцинація у світі

З початку вакцинації у ВООЗ звертали увагу на проблему рівномірного розподілу вакцин.

Однак поки у розвинених країнах активно роблять щеплення людям, тоді як в інших – цей процес проходить повільно.

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Джерело: The Guardian