Є ознаки того, що Велика Британія перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусних інфекцій, заявив професор Раві Гупта з Кембриджського університету, який консультує уряд.

Вчений закликав уряд не виключати можливість відстрочки скасування обмежень, пов’язаних з Covid-19, намічених на 21 червня. Його підтримав міністр з питань навколишнього середовища Джордж Юстіс.

– Звичайно, число випадків в даний час відносно невелике, сказав професор Гупта, – але все хвилі починаються з невеликого рокоту на задньому плані, а потім стають вибухонебезпечними.

Минулої неділі Велика Британія повідомила про більш ніж 3 000 нових випадки зараження Covid-19. Цей показник тримається п’ятий день поспіль.

За словами професор Гупта, принаймні три чверті випадків становить індійський варіант Covid-19.

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