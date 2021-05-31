Помилкова інформація і фейкові новини під час пандемії Covid-19 мають серйозні наслідки для здоров’я і якості життя пацієнтів, які страждають хронічними захворюваннями. До такого висновку прийшли вчені і клініцисти, даючи оцінку поширенню медичних міфів, часто заснованих на попередніх даних і даних, які не пройшли експертну оцінку.

Наприклад, викликає неабиякі побоювання зростання інтересу громадськості з приводу потенційних ліків проти Covid-19, які зазвичай використовуються пацієнтами з ревматичними захворюваннями і захворюваннями опорно-рухового апарату, викликаючи серед них занепокоєння з приводу нестачі життєво необхідних препаратів.

Також серйозну тривогу викликала і підвищена увага засобів масової інформації до нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). З’явилися заяви про те, що НПЗП можуть збільшити тяжкість Covid-19, що призвело до термінових перевірок фахівцями Управління з контролю за продуктами і ліками США і Європейського агентства з лікарських засобів для подальшого розслідування.

У підсумку, більшість експертиз реабілітували НПЗП щодо Covid-19, включаючи нещодавнє обсерваційне дослідження за участю більше ніж 70 тис осіб в Великобританії, яке показало, що прийом НПЗП не призводить до більш високого рівня смертності або важких захворювань у пацієнтів, госпіталізованих з Covid-19.

До речі, НПЗП також були в центрі суперечок під час пандемії грипу 1918-1919 років, коли головний хірург США рекомендував використовувати аспірин для лікування інфекції в дозі, яка, як тепер відомо, є токсичною, що, ймовірно, сприяло збільшенню пошкодження легенів і смерті у багатьох випадках.

Хоча наукове співтовариство швидко отримало знання про індивідуальні фактори ризику, пов’язаних з поганими наслідками при Covid-19, це була ще одна область, в якій у пацієнтів виникло багато страхів, особливо в контексті перерваної клінічної допомоги.

Вельми актуальна на сьогодні і дезінформація про вакцини проти Covid-19, яка широко розповсюджується особливо в соціальних мережах. Один їх ефективних способів боротьби з нею – консультації фахівців.

Дійсно, пацієнти з ревматичними захворюваннями в Великобританії, які отримали по SMS освітній відеоролик про вакцину Covid-19, відчули себе більш впевненими. 90% повідомили, що тепер розуміють, що вакцини безпечні.

Протидія плутанині і недовірі, що виникають після дезінформації – це постійне завдання, що вимагає творчих і багатогранних рішень. Оскільки кінця пандемії Covid-19 не видно, а в відношенні вакцин переважає невизначеність, постійна пильність вкрай важлива.

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Джерело: The Lancet