У 55 країнах з низьким і середнім рівнем доходу переважна більшість хворих на діабет навіть не підозрювали, що мають цю патологію. Менше 5% отримували адекватне медикаментозне лікування і поради щодо способу життя. Це показало дослідження, яке провели лікарі Мічиганського університету і жіночої лікарні Бостона в США.

Дослідники об’єднали дані репрезентативних на національному рівні опитувань, в ході яких у людей, які страждають на діабет, питали, яке лікування вони приймають для зниження рівня цукру в крові, артеріального тиску і холестерину, і які поради вони отримували з приводу дієти, фізичних вправ і ваги.

У Міжнародній федерації діабету відзначають, що приблизно 463 мільйони дорослих в світі хворі на діабет. Майже 80% з них живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Як відомо, цукровий діабет збільшує ризик інвалідності і потенційно смертельних ускладнень, включаючи серцевий напад, інсульт, сліпоту, пошкодження нирок і нервів.

– Ми можемо запобігти цим ускладнення за допомогою комплексного лікування діабету, і нам потрібно зробити так, щоб люди в усьому світі могли отримати доступ до лікування, – говорить провідний автор дослідження, доктор медичних наук Девід Флуд.

Однак можливості служб охорони здоров’я в країнах з низьким і середнім рівнем доходів з діагностики стану і проведення лікування часто обмежені. Це неминуче призводить до непотрібних страждань і безлічі смертей, яких можна уникнути.

Ліки від діабету дешеві і, як доведено, знижують не тільки ризик ускладнень, пов’язаних з діабетом, а й довгострокові витрати на лікування.

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Джерело: MedicalNewsToday