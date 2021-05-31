Створити здорове тіло непросто. Але як довго ми насправді протримаємося в хорошій формі? Виявляється, навіть після невеликих перерв, ми втрачаємо фізичну форму набагато швидше, ніж набуваємо її.

Час, необхідний для того, щоб повернутися до стану який був до перерви в тренуваннях, залежить від ряду факторів, включаючи рівень фізичної підготовки, вік, інтенсивність вашої роботи і навіть довкілля.

Але деякі дослідження показують, що всього шість сеансів інтервальних тренувань можуть привести до збільшення максимального споживання кисню – показником загальної фізичної форми – і підвищити ефективність нашого організму.

Кардіотренування

Кардіореспіраторна підготовка знизиться приблизно на 10% в перші чотири тижні після того, як людина припинить тренуватися. Ця швидкість зниження триває, але повільнішими темпами протягом наступних періодів.

Цікаво, що у спортсменів це зниження в кінцевому підсумку вирівнюється. Але для пересічної людини насиченість тканин киснем різко падає до передтренувального рівня менш ніж за вісім тижнів.

Силові тренування

Що стосується сили, то звичайна людина через 12 тижнів без тренувань вже не може підняти вагу, яку брала до цього. На щастя, дослідження показують, що частина сили ви все-таки залишається.

І незважаючи на значне зниження сили, розмір м’язових волокон зменшується мінімально: приблизно на 13% всього за два тижні. За цей час середньому відвідувачу спортзалу стане важче піднімати вагу.

Якщо вас щось вибило з колії, і тренування в залі довелося перервати, прислухайтеся до порад колишніх спортсменів і просто бувалих людей. Вони підкажуть, де і як можна потренуватися.