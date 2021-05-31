Дослідження, проведене вченими з США і Канади, показало, як за допомогою нескладної корекції харчування і способу життя можна дуже швидко покращити свій біологічний вік.

Експеримент, який тривав 8 тижнів і в якому взяли участь 43 чоловіки у віці від 50 до 72 років, показав переконливий омолоджуючий ефект адресного впливу на епігенетичні процеси в організмі.

Оскільки саме хронічні захворювання є головною причиною старіння, дослідники переконані: управляти своїм біологічним віком ми можемо цілком успішно за допомогою декількох простих важелів.

Науковий проект омолодження включав в себе: збалансований раціон харчування, повноцінний сон, фізичну активність. Плюс – учасники брали пробіотики і фітонутрієнти.

Зміни в харчуванні полягали в зниженні кількості вуглеводів і включенні в раціон корисних тваринних білків, в тому числі печінки, а також різноманітність овочів і фруктів, багатих вітамінами і мінералами.

Фізична активність передбачала виконання не менше 30 хвилин в день вправ середньої складності.

Фактор сну був зафіксований на рівні – не менш 7 годиною на добу. Плюс – дихальні вправи для зниження стресу.

По закінченню експерименту у всіх учасників були взяті аналізи крові і слини, які були проаналізовані за допомогою метилірованої ДНК.

Результат вразив навіть самих дослідників. Виявилося, що тільки лише за допомогою простих змін раціону харчування, розпорядку дня і режиму сну, без застосування лікарських препаратів, всього за 8 тижнів можна знизити біологічний вік на цілих три роки.

Це означає, що провести подібний експеримент самостійно може буквально кожен з нас.

Додамо, що натхненні своїм відкриттям вчені вирішили піти далі. В даний час вони набирають групу добровольців для вивчення здорового способу життя в більш тривалій перспективі.

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Джерело: Аging