Згідно з дослідженням французького Інституту Пастера, вакцина Pfizer дещо менш ефективна, але, схоже, все ж захищає від більш заразного індійського штаму вірусу, що викликає Covid-19.

– Не дивлячись на незначне зниження ефективності, вакцина Pfizer, ймовірно, захищає від індійського варіанту, згідно з результатами лабораторних випробувань, – сказав директор інституту і співавтор дослідження Олів’є Шварц.

У науковому проекті взяли участь 28 медичних працівників з Орлеана. 16 з них отримали дві дози вакцини Pfizer, а 12 отримали одну дозу вакцини AstraZeneca.

Згідно з дослідженням, у людей, які отримали дві дози Pfizer, в три рази знизилася кількість антитіл проти індійського варіанту, але вони все ще були захищені.

Ситуація була іншою з вакциною AstraZeneca, яка індукувала особливо низькі рівні антитіл, що нейтралізують індійський варіант, говориться в дослідженні.

За словами Шварца, пацієнти, які перехворіли на Covid-19 протягом минулого року, і люди, вакциновані двома дозами Pfizer, зберігали досить антитіл для захисту від індійського варіанту, але в три-шість разів менше, ніж проти британського штаму.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я, в даний час індійський штам офіційно зареєстрований на 53 країнах.

Щоб спробувати обмежити його поширення, Франція і Німеччина знову ввели більш жорсткі правила щодо прибуття з постраждалих країн, включаючи Сполучене Королівство.

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