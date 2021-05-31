Імунізація проти коронавірусу у центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у Києві проходить організовано, проте є певні недоліки.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Є певні недоліки. Вони стосуються того, що приходять люди до черги не ті, хто за дзвінком з програми Дія. І це створює велику чергу, люди можуть стояти дві години. Думаю, ми цей організаційний момент до наступного тижня вирішимо, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас він уточнив, що такої проблеми немає в Одесі.

– Тому що в Одесі люди, які зареєструвалися у додатку Дія, приходять за дзвінком. У Києві ж прийшли і ті, хто зареєстрований у додатку Дія, але не отримав дзвінка. І це створило черги. Тому у нас прохання: уважно стежити за анонсами і приходити на той час, коли запрошують людей, – додав він.

Крім того, він розповів, що медики перевантажені.

– Медичні працівники виснажені, перевантажені, але всі з посмішкою роблять свою справу, всі задоволені, – підсумував міністр.

Центри вакцинації

У Києві, Львові та Одесі працюють перші в Україні центри масової вакцинації.

Кожні вихідні там робитимуть щеплення від коронавірусу людям, які записалися на вакцинацію через додаток Дія.

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