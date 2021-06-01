Після перенесення коронавірусу у деяких людей тривалий час можуть спостерігатися симптоми хвороби або ж реакції організму. Фахівці називають їх ознаками “тривалого Covid-19”, хоча поки не можуть точно сказати: їх викликає сам вірус або ж стрес, спровокований хворобою або пандемією загалом.
Є низка симптомів, після виявлення яких потрібно звертатися до лікаря.
– Люди можуть тривалий час страждати від коронавірусу і не знати про це, тому що вони не отримали знань, щоб ідентифікувати себе як людей, які потерпають від нього, – зазнчила пульмонолог Covid-клініки Медичного коледжу Бейлора (США) Фідаа Шаїб.
За словами фахівця, у людей можуть бути найрізноманітніші ознаки хвороби. Вони можуть спостерігатися до півроку після перенесення коронавірусу. ЗМІ опублікували найпоширеніші з них, які найчастіше зустрічалися у людей.
Симптоми “тривалого Covid-19”:
- мозковий туман;
- втома;
- проблеми зі сном;
- задишка і безперервний кашель;
- проблеми з серцем і серцево-судинною системою (нерегулярне серцебиття, тромби, міокардит, запалення серцевого м’яза);
- неврологічні симптоми та психічні захворювання (тривожність та емоційні розлади, депресія);
- втрата нюху;
- кишкові симптоми (втрата апетиту, діарея);
- шкірні висипання та випадання волосся;
- тиск у грудях, болі у суглобах і м’язах;
- цукровий діабет;
- захворювання нирок.
Якщо у людини фіксуються подібні проблеми зі здоров’ям після коронавірусу, необхідно обговорити їх з лікарем. Це допоможе уникнути ускладнень.
Симптоми коронавірусу
Фахівці назвали найпоширеніші симптоми коронавірусу.
З-поміж них – підвищення температури, сухий кашель і ускладнене дихання.
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Джерело: Insider