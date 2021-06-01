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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

12 тривожних симптомів після Covid-19: коли варто звертатися до лікаря

12 тривожних симптомів після Covid-19: коли варто звертатися до лікаря

Після перенесення коронавірусу у деяких людей тривалий час можуть спостерігатися симптоми хвороби або ж реакції організму. Фахівці називають їх ознаками “тривалого Covid-19”, хоча поки не можуть точно сказати: їх викликає сам вірус або ж стрес, спровокований хворобою або пандемією загалом.

Є низка симптомів, після виявлення яких потрібно звертатися до лікаря.

– Люди можуть тривалий час страждати від коронавірусу і не знати про це, тому що вони не отримали знань, щоб ідентифікувати себе як людей, які потерпають від нього, – зазнчила пульмонолог Covid-клініки Медичного коледжу Бейлора (США) Фідаа Шаїб.

За словами фахівця, у людей можуть бути найрізноманітніші ознаки хвороби. Вони можуть спостерігатися до півроку після перенесення коронавірусу. ЗМІ опублікували найпоширеніші з них, які найчастіше зустрічалися у людей.

Симптоми “тривалого Covid-19”:

  • мозковий туман;
  • втома;
  • проблеми зі сном;
  • задишка і безперервний кашель;
  • проблеми з серцем і серцево-судинною системою (нерегулярне серцебиття, тромби, міокардит, запалення серцевого м’яза);
  • неврологічні симптоми та психічні захворювання (тривожність та емоційні розлади, депресія);
  • втрата нюху;
  • кишкові симптоми (втрата апетиту, діарея);
  • шкірні висипання та випадання волосся;
  • тиск у грудях, болі у суглобах і м’язах;
  • цукровий діабет;
  • захворювання нирок.

Якщо у людини фіксуються подібні проблеми зі здоров’ям після коронавірусу, необхідно обговорити їх з лікарем. Це допоможе уникнути ускладнень.

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Симптоми коронавірусу

Фахівці назвали найпоширеніші симптоми коронавірусу.

З-поміж них – підвищення температури, сухий кашель і ускладнене дихання.

Детальніше про симптоми коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Insider

Фото: Pexels

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