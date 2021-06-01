Після перенесення коронавірусу у деяких людей тривалий час можуть спостерігатися симптоми хвороби або ж реакції організму. Фахівці називають їх ознаками “тривалого Covid-19”, хоча поки не можуть точно сказати: їх викликає сам вірус або ж стрес, спровокований хворобою або пандемією загалом.

Є низка симптомів, після виявлення яких потрібно звертатися до лікаря.

– Люди можуть тривалий час страждати від коронавірусу і не знати про це, тому що вони не отримали знань, щоб ідентифікувати себе як людей, які потерпають від нього, – зазнчила пульмонолог Covid-клініки Медичного коледжу Бейлора (США) Фідаа Шаїб.

За словами фахівця, у людей можуть бути найрізноманітніші ознаки хвороби. Вони можуть спостерігатися до півроку після перенесення коронавірусу. ЗМІ опублікували найпоширеніші з них, які найчастіше зустрічалися у людей.

Симптоми “тривалого Covid-19”:

мозковий туман;

втома;

проблеми зі сном;

задишка і безперервний кашель;

проблеми з серцем і серцево-судинною системою (нерегулярне серцебиття, тромби, міокардит, запалення серцевого м’яза);

неврологічні симптоми та психічні захворювання (тривожність та емоційні розлади, депресія);

втрата нюху;

кишкові симптоми (втрата апетиту, діарея);

шкірні висипання та випадання волосся;

тиск у грудях, болі у суглобах і м’язах;

цукровий діабет;

захворювання нирок.

Якщо у людини фіксуються подібні проблеми зі здоров’ям після коронавірусу, необхідно обговорити їх з лікарем. Це допоможе уникнути ускладнень.

Симптоми коронавірусу

Фахівці назвали найпоширеніші симптоми коронавірусу.

З-поміж них – підвищення температури, сухий кашель і ускладнене дихання.

Детальніше про симптоми коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Insider