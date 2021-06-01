Українську вакцину проти коронавірусу буде зроблено не раніше, ніж через рік, а, може, і пізніше.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.
За його словами, нині в Україні працюють над чотирма вакцинами.
Один проект – досить перспективний.
– Дві – роблять у НАНУ, це так звані субодиничні вакцини, які спрямовані проти С-протеїну, шипоподібного протеїну. Одна вакцина була зроблена, проводяться випробування, розробник – Українсько-американський консорціум.
Ще один проект, його лише починають: Індар з НАНУ працюють над створенням вакцини, яка фактично є аналогом Pfizer чи Moderna, на базі маточної РНК. Це найбільш цікавий проект, – зазначив Сергій Комісаренко.
Вакцинація проти коронавірусу
В Україні триває імунізація проти коронавірусу.
Щеплення роблять вакцинами іноземного виробництва.
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