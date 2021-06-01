За даними експертів групи Національних досліджень STEPS, майже половина жінок України вживають алкоголь щонайменше раз на місяць. З них трохи більше 50% знаходяться у тому періоді життя, коли вони здатні виносити і народити дитину. Практично кожна друга жінка з цієї чисельної групи не виключає ймовірність незапланованої вагітності.

На думку експертів, подібна статистика є неабияким тривожним сигналом для суспільства. Адже вона свідчить про великий ризик вкрай негативного впливу алкоголю на плід.

Адже наукою доведено, що плацента не в силі захистити ембріон від спиртного, яке потрапляє у його кров вже через дві години після того, як жінка випила. Причому майбутнє дитя сповна отримує ту ж саму дозу. Чим це загрожує?

Є такий медичний термін – розлад фетального алкогольного спектра (ФАСП). Він виникає у дитини, мати якої вживала алкоголь під час вагітності, і має кілька ступенів.

Найважчим вважається фетальний алкогольний синдром (ФАС), який загрожує важкими проблемами з центральною нервовою системою, наслідком яких, з великою долею ймовірності, можуть бути негаразди із зовнішністю, ростом, слухом і зором, згодом до них додадуться проблеми з навчанням, пам’яттю, увагою, спілкуванням.

Діти з алкогольним розладом нейророзвитку (АРНР) мають помітні інтелектуальні порушення. Як правило, вони погано навчаються в школі через проблеми з пам’яттю, увагою, судженнями та контролем над імпульсами.

Через вплив алкоголю на світ можуть з’являтися діти із вродженими дефектами (ВДПА). Їхні органи, зокрема, серце, нирки, кістки, формуються неправильно та функціонують із проблемами.

Нейро-поведінковий розлад, пов’язаний із пренатальним впливом алкоголю (НП-ПЕА) був вперше був визнаний Американською психіатричною асоціацією у 2013 році. У дитини чи підлітка з цим порушенням фіксуються проблеми з мисленням та пам’яттю, з поведінкою, з настроєм, з перемиканням уваги з одного завдання до іншого.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),Україна має один із найвищих у світі рівнів поширення фетального алкогольного синдрому – 50 випадків на 10 000 людей.

Дані опитування ВООЗ свідчать про те, що багато жінок вважають “маленькі” дози алкогольних напоїв не шкідливими, особливо під час останнього триместру вагітності.

Але науковцями доведено: не існує “безпечного” триместру! Вживання алкоголю небезпечне для вагітних жінок та плоду вже з перших днів вагітності.

Науковці також рекомендують уникати вживання алкоголю під час грудного вигодовування, адже він легко потрапляє у молоко матері та може вплинути на немовля.

Якщо жінка дізналася про вагітність уже після вживання алкоголю, на ранніх стадіях вагітності, їй варто уникати подальшого споживання спиртних напоїв.

І пам’ятайте: безпечних видів алкоголю для вагітної жінки не існує. Пиво, вино, горілка, бренді, однаково небезпечні для здоров’я її майбутньої дитини.

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