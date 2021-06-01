Деякі області України восени можуть потрапити до червоної зони – Шкарлет

В Україні у жовтні-листопаді цього року деякі області можуть знову опинитися у червоній зоні епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет на Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука 1 червня.

– Не виключено, що у жовтні-листопаді знову-таки деякі області, деякі регіони можуть перейти на так званий червоний локдаун, що стосується обмежень, – зазначив він.

Міністр додав, що сфера освіти готова до такого розвитку подій.

Карантин в Україні

Нині всі області України перебувають у жовтій зоні карантину. Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.

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