Johnson&Johnson має виплатити 2,1 млрд доларів жінкам, які заявили, що дитяча присипка компанії була забруднена канцерогенним азбестом, після того як Верховний суд США залишив без змін найбільший вердикт у майже десятирічному судовому процесі по культовому продукту.

J&J підготувалася до відхилення апеляції, оголосивши в лютому, що виділяє майже 4 млрд доларів на покриття вердикту в Сент-Луїсі. Компанія як і раніше зіштовхується з більш ніж 26 тис. судових позовів, в яких дитяча присипка є причиною раку. J&J зняла товар з полиць в США і Канаді в минулому році.

– Сьогодні справедливість узяла гору, – сказав Марк Ланье, адвокат жінки. – Двадцять сімей тепер отримують компенсацію за жахливу непотрібну хвороба. І компанія J&J, яка викликала цю хворобу, несе відповідальність.

Акції J&J, що базується в Нью-Брансвік, штат Нью-Джерсі, впали на 1,5% в той же день.

Присяжні присудили кожній жінці компенсацію в розмірі 25 млн доларів. Потім комісія додала більше 4 млрд доларів в якості штрафних санкцій.

Азбест, який часто зустрічається при видобутку тальку, є визнаним канцерогеном.

У дешевих продуктах харчування найчастіше містяться шкідливі канцерогенні речовини. про це читайте в нашому матеріалі.