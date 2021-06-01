Станом на ранок 1 червня 2021 року у Києві зафіксували ще 434 нових випадки коронавірусу. За весь період пандемії в столиці зареєстрували 206 871 Covid-випадкок.

За добу від вірусу померло пятеро людей, загалом – 5 097.

Водночас за день одужало 3 864 киянина, за час пандемії – 170 552.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: