Станом на ранок 1 червня 2021 року у Києві зафіксували ще 434 нових випадки коронавірусу. За весь період пандемії в столиці зареєстрували 206 871 Covid-випадкок.
За добу від вірусу померло пятеро людей, загалом – 5 097.
Водночас за день одужало 3 864 киянина, за час пандемії – 170 552.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.