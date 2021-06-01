Магнітні бурі у червні 2021 року значною мірою не турбуватимуть українців. У перший літній місяць очікується лише один період підвищення сонячної активності – у середині місяця.

Дати магнітних бур у червні

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, незначні коливання магнітосфери можливі 2 червня.

Однак магнітна буря прогнозується на 16 число, вона буде дуже слабкою (їй присвоєно рівень G1).

Попри це, деякі метеозалежні люди можуть відчути зміни. Їх можуть турбувати головні болі, нудота, також можливі перепади тиску.

Крім того, людина може бути дратівливою.

Читайте Календар магнітних бур на 2021 рік

Як захистити організм під час магнітних бур

Факти ICTV регулярно публікують рекомендації про те, як поводитися у періоди підвищення сонячної активності.

Що не можна робити під час магнітних бур:

засмагати у період активного сонця (12.00-16.00);

перевантажувати організм;

вживати алкоголь, важку та жирну їжу;

виснажувати організм дієтами;

мало спати.

Які рекомендації під час магнітних бур:

розпочати день з контрастного душу, а закінчити теплою ванною;

лягти раніше спати;

не вживати цього дня міцну каву та навіть чай, краще замінити їх легкими трав’яними напоями.

Джерело: Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця