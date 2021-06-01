Після перенесення коронавірусу можливі ускладнення з боку різних систем організму людини. Можуть виникнути проблеми і з серцево-судинною системою, зокрема з життєво важливим органом – серцем.

Однак ризик інфаркту міокарда після коронавірусу – дуже рідкісне явище, заявляє доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

– Люди хвилюються через пошкодження серцевого м’яза під час хвороби. Але це не говорить про інфаркт міокарда. І про гострий міокардит. А говорить про те, що за виразної запальної реакції певну кількість клітин різних органів гине, і це називається “гостре пошкодження міокарда”. Але не йдеться про інфаркт. Це відбувається у менше одного відсотка пацієнтів, які перенесли коронавірус. А насправді ця цифра навіть 0,5%. Тобто воно дуже рідкісне, – пояснює Катерина Амосова.

Водночас фахівець закликає всіх спокійно ставитися до коронавірусу і не піддаватися панічним атакам. Цю мудрість вона перейняла від свого іменитого батька – хірурга Миколи Амосова.

– (Батько, – Ред.) був би проти масового психозу. (Має бути, – Ред.) зважене, спокійне ставлення до коронавірусу. Він пропонував вкладати власні сили у здоровий спосіб життя. Не товстішати. Займатися фізичною активністю, – додає Катерина Амосова.

Ускладнення після коронавірусу

Після коронавірусу можливі проблеми зі здоров’ям.

Вони можуть фіксуватися і у дітей.

Як довго тривають ускладнення після коронавірусу у дітей, читайте на Фактах ICTV.