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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Під ударом – серце: яка можливість інфаркту міокарда після коронавірусу

кашель_чоловік кашляє_хвороба_коронавірус

Після перенесення коронавірусу можливі ускладнення з боку різних систем організму людини. Можуть виникнути проблеми і з серцево-судинною системою, зокрема з життєво важливим органом – серцем.

Однак ризик інфаркту міокарда після коронавірусу – дуже рідкісне явище, заявляє доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

– Люди хвилюються через пошкодження серцевого м’яза під час хвороби. Але це не говорить про інфаркт міокарда. І про гострий міокардит. А говорить про те, що за виразної запальної реакції певну кількість клітин різних органів гине, і це називається “гостре пошкодження міокарда”. Але не йдеться про інфаркт. Це відбувається у менше одного відсотка пацієнтів, які перенесли коронавірус. А насправді ця цифра навіть 0,5%. Тобто воно дуже рідкісне, – пояснює Катерина Амосова.

Водночас фахівець закликає всіх спокійно ставитися до коронавірусу і не піддаватися панічним атакам. Цю мудрість вона перейняла від свого іменитого батька – хірурга Миколи Амосова.

– (Батько, – Ред.) був би проти масового психозу. (Має бути, – Ред.) зважене, спокійне ставлення до коронавірусу. Він пропонував вкладати власні сили у здоровий спосіб життя. Не товстішати. Займатися фізичною активністю, – додає Катерина Амосова.

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Джерело: Сегодня

Фото: Depositphotos

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