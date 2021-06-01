У Польщі з 7 червня діти у віці 12-15 років зможуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це заявив міністр з питань вакцинації в Польщі Міхал Дворчик на брифінгу разом з міністром охорони здоров’я Адамом Недзельським.

– Завдяки рішенням Європейського агентства з лікарських засобів та рекомендаціям Медичної ради, ми прийняли рішення, що з 7 червня розпочнуться щеплення дітей у віці від 12 до 15 років. Це 2,5 млн школярів, – зазначив Дворчик.

Він додав, що щеплення можна буде отримати у звичайних пунктах вакцинації, а з вересня – у школах.

Водночас Адам Недзельський стверджує, що Польща приєднається до програми Європейського Союзу щодо запровадження Covid-сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

29 травня Європейське агентство з лікарських засобів дозволило вакцинувати препаратом від Pfizer/BioNTech дітей від 12 до 15 років.

Щеплення підліткам робитимуть, так само як і дорослим – два рази з інтервалом у три тижні. Вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech була досліджена за участі 2 260 дітей у віці від 12 до 15 років.

Джерело: RMF24