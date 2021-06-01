Можливість того, що в Україні послаблять карантин влітку 2021 року досить висока, але потрібно бути обережними з таким заходами.

Таку тезу в ефірі одного з українських телеканалів озвучив очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

– Чи послабить Україна карантин? Думаю, що так. Але потрібно бути обережними, бо інші країни нині розглядають таку можливість, щоб не дозволити масовий приїзд людей з тих країн, де є небезпека. Поки що Україну розглядають як джерело небезпеки. Поки що. Але нині значно знизилася кількість нових хворих та тих, хто помер. Але вона все одно поки досить висока, – зазначив Сергій Комісаренко.

Крім того, послаблення карантину загрожує новим спалахом захворюваності.

– Послаблення карантину та дозвіл людям пересуватися робиться майже у всіх країнах. Вони, звичайно, призведуть до більшої кількості заражених. Але, зрештою, людям потрібна якась воля. І потрібно використати відпустку на своє благо, – додав він.

Послаблення карантину в Україні

В Україні вже найближчим часом можуть пом’якшити карантин.

Влада розглядає можливість зняття обмежень щодо часу роботи громадських закладів та дозволу в’їзду для іноземців.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Сергій Комісаренко