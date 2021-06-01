Лікарні, які закривають відділення для лікування пацієнтів з Covid-19 не повинні виписувати їх, не долікувавши.

– Зараз в Україні відбувається істотне зниження захворюваності на Covid-19 і через брак пацієнтів деякі лікарні згортають відділення для лікування хворих з Covid-19, – йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я. – Незважаючи на це, жоден пацієнт – зараз або в майбутньому – не залишиться без допомоги.

У міністерстві зазначили, що, коли лікарня згортає стаціонар для хворих з Covid-19, місцева влада повинна забезпечити пацієнтам медичну допомогу в цьому або іншому лікувальному закладі.

– По-перше, НСЗУ Національна служба здоров’я України фінансує ведення і лікування всіх випадків Covid-19. По-друге, і МОЗ, і Нацслужби здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів і надати всі необхідні для цього дані і експертизу, – додали в МОЗ.

Після лікування від Covid-19 хворі можуть розраховувати на реабілітацію в медичних установах, центрах, санаторіях МОЗ.