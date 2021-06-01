У Китаї зафіксували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. Захворів 41-річний чоловік у східній провінції Цзянсу.

Про це повідомила Національна комісія охорони здоров’я Китаю. Жителя міста Чженьцзян госпіталізували з високою температурою 28 квітня.

Через місяць лікарі діагностували у нього вірус пташиного грипу H10N3, але подробиць про те, як ця людина заразилася, не повідомили.

Комісія зазначила, що штам H10N3 є низькопатогенним або відносно менш небезпечним штамом вірусу у домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах дуже низький.

Нині стан інфікованого стабілізувався, він готовий до виписки з лікарні. Медичне спостереження за його близькими контактами не виявило ніяких інших випадків.

У Китаї існує безліч різних штамів пташиного грипу, і деякими з них час від часу інфікуються люди, які працюють з домашньою птицею. У 2016-20178 роках від штаму H7N9 померло близько 300 людей. З того часу у країні не було зареєстровано значної кількості випадків зараження людей пташиним грипом.

За даними комісії, раніше в усьому світі не повідомлялося про інші випадки зараження людей вірусом H10N3.

Крім цього, у китайській провінції Гуандун зафіксували спалах Covid-19. Так, захворіло 27 людей, з них 20 внутрішніх заражень, які припали на південну провінцію.

Джерело: Euronews