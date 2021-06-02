Українці, яким зроблять щеплення китайською вакциною від Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, але наголосив, що для цього потрібно пройти повний курс вакцинації.

– Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплень, – зазначив очільник МОЗ.

Також Ляшко нагадав, що Україна уклала контракти на поставку 1,9 млн доз цього препарату та розповів, що нею наразі щеплюють осіб старших 65 років, маломобільні групи населення та осіб, які за ними доглядають, а також працівників освіти, представників ЗСУ, МВС та працівників критичної інфраструктури.

Схвалення Sinovac

1 червня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину CoronaVac від компанії Sinovac для екстреного використання.

ВООЗ рекомендує проводити процедуру щеплення у два етапи, під час яких дози вводитимуть із інтервалом у три тижні.