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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Сім країн ЄС розпочали видавати Covid-сертифікати

паспорт вакцинації_ Covid-паспорт

1 червня 2021 року сім країн Європейського Союзу розпочали видавати цифрові сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Наявність документа дозволить вільно пересуватися територією ЄС.

Паспорти вакцинації розпочали видавати у Болгарії, Данії, Німеччині, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

Інші ж країни поки не розпочали цей процес, у Єврокомісії очікують, що вони доєднаються до нього найближчим часом.

Запуск сертифіката дозволяє країнам відкрити кордони й відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції та додаткового ПЛР-тестування.

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Паспорти про вакцинацію

З початку року у ЄС розпочали активно обговорювати запуск документів, які підтверджують факт вакцинації.

Його прихильники наполягали на тому, що це посприяє відродженню туризму.

Детальніше про паспорти вакцинації проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Commission

Фото: Depositphotos

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