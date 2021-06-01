Про те, що орієнтовно 20% мешканців України могли перехворіти на коронавірусну інфекцію безсимптомно, повідомив вчора, 31 травня, на своїй сторінці у Facebook Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький.

За його словами, враховуючи алгоритм минулого року, можна припустити новий сплеск захворюваності на Covid-19 вже цієї осені. Але у Мінздрава “є декілька місяців, щоб пришвидшити вакцинацію і зламати вже звичний сценарій розвитку подій”.

Сподіватися на це на сьогодні є підгрунтя, зазначив Михайло Радуцький. За його словами, перші три центри вакцинації, які були відкриті минулими вихідними, “показали дуже високу ефективність”.

Народний депутат висловив сподівання, що “наступними вихідними побачимо масштабування цього проекту”, адже МОЗ підготувало для місцевої влади “всі необхідні алгоритми”.

“Тепер все залежить від мотивації місцевих керівників та стабільності поставок вакцин до України”, – підкреслив депутат.

Читайте також, як рівень доходів впливає на якість лікування діабету.

Джерело: Михайло Радуцький