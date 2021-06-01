Станом на 1 червня у світі зафіксували 171, 5 млн випадків Covid-19, а за добу ще захворіли 360 тис. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (126 тис.), Бразилії (32 тис.) та Аргентині (28 тис.).

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли за весь час пандемії 3,5 млн людей, за добу – понад 7 тис. Водночас одужали – понад 153,9 млн людей. Нині нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 91 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 1 червня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксували стрімке зростання нових хворих на коронавірус, у порівнянні з минулою добою. У країні підтвердили 2 137 випадків Covid-19.

Загалом в Україні за час пандемії 50 699 людей померло від вірусу, за останні 24 години – 163. Водночас одужати вдалося 2 053 167 мешканцям країни, за день – 12 085.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (176), Київській (138) та Дніпропетровській (137) областях.

У НАН України попередили, що потрібно бути обережними з послабленням карантину на літній період, адже це загрожує новим спалахом захворюваності.

Крім того, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що є ймовірність запровадження червоної зони карантину у деяких регіонах України у жовтні-листопаді цього року.

Коронавірус у світі

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, у Латинській Америці найбільшу кількість загиблих від Covid-19 було зафіксовано у Бразилії: через пандемію тут померло понад 450 тис. осіб. Однак кількість загиблих на душу населення в Перу більш ніж удвічі більше, ніж в Бразилії.

21 червня Японія почне робити щеплення проти Covid-19 людям на робочих місцях та в університетах. Таким чином уряд прагне пришвидшити темпи розповсюдження вакцин у країні.

В Ізраїлі скасували карантинні обмеження, що забороняли скупчення людей на закритих та відкритих майданчиках – на території підприємств, банкетних залах, у громадському транспорті тощо. Однак люди зобов’язані носити маски у закритих приміщеннях.

Туреччина продовжує вихід з жорсткого карантину, скоротивши комендантську годину і скасувавши карантин вихідного дня. Також поступово почнуть відкривати школи.

Вакцинація в Україні

31 травня в Україні щеплення від коронавірусу отримали 13 937 людей: одну дозу отримали 10 232 людини, другу дозу – 3 705 людей.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 032 038 осіб, з них першу дозу отримали 1 032 036 осіб, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, – 129 482 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 161 518 щеплень.

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину проти Covid-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування, яку виробляють в Італії. До 6 червня в межах ініціативи COVAX в Україну має прибути 705 600 доз цього препарату.