В Україні станом на ранок 1 червня 2021 року виявили 2 204 631 випадок коронавірусу. За останню добу – 2 137 нових хворих, епідситуація у країні порівняно з попереднім днем погіршилася, учора було удвічі менше випадків.

З-поміж нових пацієнтів – 91 дитина та 56 медпрацівників.

Загалом в Україні за час пандемії 50 699 людей померло від вірусу, за останні 24 години – 163.

Водночас одужати вдалося 2 053 167 мешканцям країни, за день – 12 085.

З початку поширення вірусу на території держави провели 10 207 245 ПЛР-тестувань, за останню добу – 26 468.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (176), Київській (138) та Дніпропетровській (137) областях.

Статистика:

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 88 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 176 випадків;

Івано-Франківська область – 33 випадки;

Київська область – 138 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 111 випадків;

Миколаївська область – 72 випадки;

Одеська область – 66 випадків;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 117 випадків;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 84 випадки;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 44 випадки;

Черкаська область – 89 випадків;

Чернівецька область – 61 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Статистика коронавірусу в Україні

Згідно з даними про коронавірус в Україні станом на 31 травня 2021 року, у країні підтвердили 2 202 494 випадки хвороби.

Добовий приріст – 1 022 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.