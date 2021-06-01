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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Стрімке зростання: в Україні за добу виявили 2 137 випадків Covid-19

коронавирус в Украине

В Україні станом на ранок 1 червня 2021 року виявили 2 204 631 випадок коронавірусу. За останню добу – 2 137 нових хворих, епідситуація у країні порівняно з попереднім днем погіршилася, учора було удвічі менше випадків.

З-поміж нових пацієнтів – 91 дитина та 56 медпрацівників.

Загалом в Україні за час пандемії 50 699 людей померло від вірусу, за останні 24 години – 163.

Водночас одужати вдалося 2 053 167 мешканцям країни, за день – 12 085.

З початку поширення вірусу на території держави провели 10 207 245 ПЛР-тестувань, за останню добу – 26 468.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (176), Київській (138) та Дніпропетровській (137) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 53 випадки;
  • Дніпропетровська область – 137 випадків;
  • Донецька область – 88 випадків;
  • Житомирська область – 31 випадок;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 176 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 випадки;
  • Київська область – 138 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 57 випадків;
  • Львівська область – 111 випадків;
  • Миколаївська область – 72 випадки;
  • Одеська область – 66 випадків;
  • Полтавська область – 115 випадків;
  • Рівненська область – 117 випадків;
  • Сумська область – 35 випадків;
  • Тернопільська область – 32 випадки;
  • Харківська область – 84 випадки;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 44 випадки;
  • Черкаська область – 89 випадків;
  • Чернівецька область – 61 випадок;
  • Чернігівська область – 84 випадки.

коронавірус в Україні 1 червня

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Статистика коронавірусу в Україні

Згідно з даними про коронавірус в Україні станом на 31 травня 2021 року, у країні підтвердили 2 202 494 випадки хвороби.

Добовий приріст – 1 022 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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