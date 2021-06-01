В Україні станом на ранок 1 червня 2021 року виявили 2 204 631 випадок коронавірусу. За останню добу – 2 137 нових хворих, епідситуація у країні порівняно з попереднім днем погіршилася, учора було удвічі менше випадків.
З-поміж нових пацієнтів – 91 дитина та 56 медпрацівників.
Загалом в Україні за час пандемії 50 699 людей померло від вірусу, за останні 24 години – 163.
Водночас одужати вдалося 2 053 167 мешканцям країни, за день – 12 085.
З початку поширення вірусу на території держави провели 10 207 245 ПЛР-тестувань, за останню добу – 26 468.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (176), Київській (138) та Дніпропетровській (137) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 53 випадки;
- Дніпропетровська область – 137 випадків;
- Донецька область – 88 випадків;
- Житомирська область – 31 випадок;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 176 випадків;
- Івано-Франківська область – 33 випадки;
- Київська область – 138 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 57 випадків;
- Львівська область – 111 випадків;
- Миколаївська область – 72 випадки;
- Одеська область – 66 випадків;
- Полтавська область – 115 випадків;
- Рівненська область – 117 випадків;
- Сумська область – 35 випадків;
- Тернопільська область – 32 випадки;
- Харківська область – 84 випадки;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 44 випадки;
- Черкаська область – 89 випадків;
- Чернівецька область – 61 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Статистика коронавірусу в Україні
Згідно з даними про коронавірус в Україні станом на 31 травня 2021 року, у країні підтвердили 2 202 494 випадки хвороби.
Добовий приріст – 1 022 нових хворих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.