За словами дослідників, в одному бразильському місті смертність від Covid-19 знизилася на 95% після того, як майже всі дорослі були вакциновані в рамках експерименту.

У місті Серрані з населенням 45 тис. чоловік число хворих різко скоротилося після масової вакцинації китайською CoronaVac.

Ті ж, хто не був вакцинований, також були захищені скороченням циркуляції вірусу.

Результати показують, що пандемію можна контролювати після того, як 75% людей отримають повну дозу.

Бразилія сильно постраждала від пандемії, майже 463 тис. загиблих.

У країні брак вакцин, тому темпи вакцинації повільні. У той же час середня щоденна кількість смертей і випадків захворювання залишається високою через відсутність скоординованих заходів щодо стримування інфекцій.

Експеримент у Серрані, на південному сході штату Сан-Паулу, проводився в період з лютого по квітень Інститутом Бутантан, який виробляє вакцину CoronaVac, розроблену китайської Sinovac Biotech.

Місто було поділено на чотири частини, щоб визначити поріг стримування вірусу. Команда дослідників констатувала, що результат був досягнутий після того, як три зони, або близько 75% населення старше 18 років, отримали обидві дози.

Коли ж 95% дорослих були повністю вакциновані, результати показали, що:

Смертність знизилася на 95%

Госпіталізація знизилася на 86%

Симптоматичні випадки знизилися на 80%.

Рікардо Паласіос, директор з досліджень Butantan, сказав, що ключовим моментом в переломі боротьби з вірусом стали 75% вакцинованих.

– Найважливіший результат – те, що ми можемо контролювати пандемію, якщо й не вакцинуємо все населення, – сказав він.

Паласіос також сказав, що знизилася кількість випадків захворювання серед дітей і підлітків, що не були вакциновані. Це може вказувати на те, що немає необхідності проводити вакцинацію дітей для відкриття шкіл він.

За словами Паласіос, вакцина також була ефективна проти варіанту, відомого як бразильський вірус.

Результати експерименту можуть дати поштовх розвитку CoronaVac, яким користуються десятки країн, що розвиваються. У цьому році були деякі розбіжності з приводу вакцини, після того як клінічні випробування в Бразилії, Індонезії та Туреччини показали, що її ефективність знаходиться в діапазоні від 50% до 90%.

За словами його авторів, експеримент в Серране був першим у світі в своєму роді. Результати показали, що не було повідомлень про серйозні побічні ефекти вакцини та про смерті, пов’язані з Covid, серед тих, хто був вакцинований, через 14 днів після застосування другої вакцини.

Аналогічне дослідження проводиться в іншому бразильському місті Ботукату з населенням 148 тис. людей. Дослідники використовують вакцину Oxford/AstraZeneca, вироблену на місцевому рівні інститутом Fiocruz.

Бразилія займає друге місце в світі за кількістю загиблих від Covid після США і третє місце за кількістю випадків захворювання – понад 16,5 мільйона.

У Києві на базі Міжнародного виставкового центру відкрився центр вакцинації.