ОП ініціює створення в кожному обласному центрі багатопрофільних лікарень з можливістю трансплантації органів.

В рамках проекту Велике будівництво в обласних центрах України будуть створені багатопрофільні лікарні з можливістю проведення операцій з трансплантації органів.

– Це система обласних багатопрофільних лікарень в кожному обласному центрі, відповідно, по дві лікарні: обласна дитяча, обласна доросла і багатопрофільна, – сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що в тих лікарнях, де вже проводяться такі операції, будівельні роботи завершені на 99%.

– Однак не на всі об’єкти поки доїхала спеціальна техніка, – поскаржився Кирило Тимошенко.

Крім цього, повідомив Тимошенко, Президент Володимир Зеленський поставив завдання довезти техніку і повністю укомплектувати будівлю дитячої лікарні “Охматдит” до Дня незалежності України.

Раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що на території Міжнародного виставкового центру ВДНХ створять сучасний урбан-парк для занять спортом і активного відпочинку.