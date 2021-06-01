У ніч з 31 травня та 1 червня у Львові трансплантовано серце та дві нирки, операції розпочалися опівночі та закінчилися о 9.00.

Донором став 32-річний чоловік із Львівщини, який отримав несумісну із життям травму голови, згоду на донорство органів надали його матір і старша сестра.

Серце пересадили 48-річному чоловіку із Прикарпаття, який хворів три роки.

Щодо нирок, то одну із них отримала 43-річна жінка із Львівської області, у якої нирки відмовили після народження дитини. Через це жінка перебувала на гемодіалізі протягом 10 років.

Інший орган отримав 46-річний львів’янин, у якого нирки відмовили через ангіну, на гемодіалізі – чотири роки.

У Львові пройшли одразу три операції з пересадки органів / 3 фотографии

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Центри трансплантації в Україні

В Офісі президента анонсували створення у кожному обласному центрі багатопрофільних лікарень з можливістю трансплантації органів.

Зміни відбудуться у межах проекту Велике будівництво.

Детальніше про центри трансплантації в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Iryna Zaslavets

Фото: Iryna Zaslavets