У ніч з 31 травня та 1 червня у Львові трансплантовано серце та дві нирки, операції розпочалися опівночі та закінчилися о 9.00.
Донором став 32-річний чоловік із Львівщини, який отримав несумісну із життям травму голови, згоду на донорство органів надали його матір і старша сестра.
Серце пересадили 48-річному чоловіку із Прикарпаття, який хворів три роки.
Щодо нирок, то одну із них отримала 43-річна жінка із Львівської області, у якої нирки відмовили після народження дитини. Через це жінка перебувала на гемодіалізі протягом 10 років.
Інший орган отримав 46-річний львів’янин, у якого нирки відмовили через ангіну, на гемодіалізі – чотири роки.
Центри трансплантації в Україні
В Офісі президента анонсували створення у кожному обласному центрі багатопрофільних лікарень з можливістю трансплантації органів.
Зміни відбудуться у межах проекту Велике будівництво.
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Джерело: Iryna Zaslavets
Фото: Iryna Zaslavets