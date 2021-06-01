Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, до недавнього часу найвищий рівень смертності від Covid-19 був зафіксований в Угорщині – близько 300 на 100 тис. Але Перу стрімко перекрила цей показник.

– Ми вважаємо своїм обов’язком оприлюднювати цю оновлену інформацію, – заявила прем’єр-міністр Перу Віолета Бермудес на прес-конференції, оголошуючи результати огляду.

Питання про кількість загиблих в Перу виникли незабаром після початку пандемії. Ситуації, коли кладовища заповнюються новими похованнями, а лікарні купують рефрижераторні контейнери для роботи в якості імпровізованих моргів, припускали, що все набагато гірше, ніж показують офіційні дані.

У Латинській Америці найбільшу кількість загиблих від Covid-19 було зафіксовано у Бразилії: через пандемію тут загинуло більше 450 000 чоловік. Однак, виходячи з чисельності населення, кількість загиблих на душу населення в Перу більш ніж удвічі більше, ніж в Бразилії.

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Оновлені дані по Перу відповідають так званим надмірним цифрам смертності, які дослідники використовували і в інших країнах для вимірювання можливого заниження летальної статистики під час пандемії.

Надлишкова смертність вимірює загальну кількість смертей за певний період часу і порівнює його з тим же періодом до пандемії.

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