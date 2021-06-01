У Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу, який працюватиме у вихідні дні.

Про це повідомили у прес-службі Тернопільської ОДА. Щеплення у центрі зможуть отримати жителі області, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт Дія.

Його розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка на вулиці Злуки, 45.

– Таким чином, ми зможемо вакцинувати більшість людей і сприяти тому, що восени захворюваність не буде рости. Тому цей імунний прошарок людей з антитілами буде завдяки вакцинації, а не тих, хто перехворів, – зазначила голова Департаменту охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

В адміністрації додали, що вакцинація відбуватиметься з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. Люди зможуть імунізуватися препаратом CoronaVac, який розробила фармацевтична компанія Sinovac Biotech.

29-30 травня у Києві, Львові та Одесі відкрили центри вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення проти коронавірусу у Києві можна на території Міжнародного виставкового центру. Водночас у Львові щеплення від Covid-19 роблять на базі стадіону Арена Львів, а в Одесі – ЦВН розташований на території стадіону Національного університету Одеська юридична академія.

Джерело: Тернопільська ОДА