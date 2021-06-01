Із 1 червня в Туреччині відкриються заклади громадського харчування, парки розваг та спортзали. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Комендантська година в країні діятиме протягом місяця в будні дні та в суботу з 22.00 до 05.00. Заборона виходити з дому діятиме лише в неділю.

Обслуговувати столики в закладах харчування дозволили з 07.00 до 21.00 (до 00.00 діятиме режим на виніс). У такі самі години будуть відкриті парки розваг та спортзали.

Крім того, у Туреччині дозволили святкувати весілля на відкритих та закритих майданчиках із дотриманням установлених санітарних норм.

До кінця року Туреччина прагне завершити процес розробки власної вакцини проти коронавірусу.

Наразі в країні повністю щеплено проти Covid-19 майже 12,5 млн жителів із 85 млн. Перше щеплення зробили ще близько 16,6 млн людей.

Скасування карантинних обмежень в Ізраїлі

Із 1 червня в Ізраїлі скасували карантинні обмеження, що забороняли скупчення людей на території підприємств, банкетних зал, у громадському транспорті.

Крім того, люди, які мають щеплення проти коронавірусу, і ті, хто його не має, зможуть обідати поряд у закладах.

Однак обов’язок вдягати маски в закритих приміщеннях все ще залишився.