Із 1 червня в Туреччині відкриються заклади громадського харчування, парки розваг та спортзали. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Комендантська година в країні діятиме протягом місяця в будні дні та в суботу з 22.00 до 05.00. Заборона виходити з дому діятиме лише в неділю.
Обслуговувати столики в закладах харчування дозволили з 07.00 до 21.00 (до 00.00 діятиме режим на виніс). У такі самі години будуть відкриті парки розваг та спортзали.
Крім того, у Туреччині дозволили святкувати весілля на відкритих та закритих майданчиках із дотриманням установлених санітарних норм.
До кінця року Туреччина прагне завершити процес розробки власної вакцини проти коронавірусу.
Наразі в країні повністю щеплено проти Covid-19 майже 12,5 млн жителів із 85 млн. Перше щеплення зробили ще близько 16,6 млн людей.
Скасування карантинних обмежень в Ізраїлі
Із 1 червня в Ізраїлі скасували карантинні обмеження, що забороняли скупчення людей на території підприємств, банкетних зал, у громадському транспорті.
Крім того, люди, які мають щеплення проти коронавірусу, і ті, хто його не має, зможуть обідати поряд у закладах.
Однак обов’язок вдягати маски в закритих приміщеннях все ще залишився.