21 червня Японія почне робити щеплення проти Covid-19 людям на робочих місцях та в університетах.

Таким чином уряд прагне пришвидшити темпи млявого розповсюдження вакцин у країні.

На такий крок Японія пішла, тому що відстає за темпами вакцинації від інших розвинених країн через труднощі з організацією місць для щеплень та неможливістю забезпечити достатню кількість доз препаратів з-за кордону.

Раніше уряд повідомив про довгострокову національну стратегію з розробки вакцин, щоб полегшити вітчизняні дослідження та виробництва для боротьби з коронавірусом та іншими пандеміями.

Вимога до глядачів на Олімпійських іграх

Наприкінці травня в Японії повідомили, що глядачам можуть заборонити відвідувати Олімпійські ігри, якщо вони не нададуть довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на Covid-19.

Також організатори розраховують, що всі спортсмени, які братимуть участь у змаганнях, отримають повний курс щеплень проти коронавірусу до кінця липня.

Спершу уряд вимагав проводити спортивні заходи без глядачів. Однак нині організатори Олімпійських ігор у Токіо визначаються, скільки людей зможуть допустити до перегляду змагань, які відбудуться 23 липня – 8 серпня.

Детальніше про вимоги до глядачів на Олімпійських іграх читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Kyodo News