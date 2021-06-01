В Ізраїлі скасували карантинні обмеження, що забороняли скупчення людей на закритих та відкритих площах – на території підприємств, банкетних зал, у громадському транспорті тощо. Однак обов’язок вдягати маски в закритих приміщеннях все ще залишився.

Так, тепер людям не потрібно буде робити експрес-тести, щоб потрапити до будь-яких місць. Люди, які мають щеплення проти коронавірусу, і ті, хто його не має, зможуть обідати поряд у закритих приміщеннях.

Тим, хто прибуває до Ізраїлю, необхідно буде обов’язково робити тест на Covid-19 за 72 години до перетину кордону та негайно після в’їзду на територію країни. Зобов’язання щодо тестування продовжили до 29 червня.

Тим, хто летить за кордон, доведеться також заплатити за тест на коронавірус перед тим, як покинути країну. Його вартість в Ізраїлі нині становить орієнтовно 100 шекелів (близько 650 грн).

Також скасовано обмеження щодо дотримання двометрової дистанції в аеропорту імені Бен-Гуріона.

Тим, хто повертатиметься з України, Ефіопії, Бразилії, ПАР, Індії, Мексики, Туреччини, Росії та Аргентини, доведеться дотриматися десятиденної ізоляції, навіть якщо особа має щеплення проти коронавірусу.

Обмеження щодо носіння масок у закритих приміщеннях переглянуть за 10 днів. Найочевидніше, що відбуватиметься це поетапно. Ті, хто не мають щеплення, отримають дозвіл не носити маску останніми.

Щеплення проти Covid-19 у Польщі

Із 10 травня вакцинація проти коронавірусу в Польщі доступна для всіх охочих.

Щеплення від Covid-19 українцям, які проживають у Польщі на законних підставах, надаються безплатно.

Детальніше про те, як українцю отримати щеплення проти Covid-19 у Польщі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Kan