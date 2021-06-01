В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca європейського виробництва

В Україні 31 травня зареєстрували вакцину AstraZeneca проти коронавірусу для екстреного медичного застосування.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Цей препарат розроблений Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яку виробляють в Італії та має торговельну назву AstraZeneca.

У МОЗ зазначили, що до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз цієї вакцини. Її використають для повторної вакцинації тих людей, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення.

Читайте Науковці встановили причину виникнення тромбозу після вакцинації AstraZeneca та Johnson

Зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників ООС, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також другу дозу вакцини отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами.

Препарат AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

Вакцина AstraZeneca

В Україні AstraZeneca відома під ім’ям свого ліцензованого аналога CoviShield, який нам поставляє Індія. Цей препарат схвалений ВООЗ.

Вакцина створена на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Детальніше про вакцину AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.