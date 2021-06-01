Для назви варіантів коронавірусу використовуватимуть літери грецького алфавіту.

Таке рішення ухвалили у Всесвітній організації охорони здоров’я для того, щоб уникнути дискримінації країн, де ці мутації з’явилися.

– Група експертів ВООЗ рекомендувала затвердити маркування з використанням літер грецького алфавіту, тобто Альфа, Бета, Гамма, що буде легше і практичніше для обговорення варіантів у ненауковому середовищі, – йдеться у заяві ВООЗ.

На думку експертів організації, такі назви легше вимовляються, що зручніше для мешканців різних країн світу. Також це дозволить уникнути дискримінації.

Відповідно до нової системи, відомі штами вірусу тепер отримають нові назви:

Британський (B.1.1.7) – Альфа;

Південноафриканський (B.1.351) – Бета;

Бразильський (P.1) – Гамма;

Індійський (підвид 1 – B.1.617.1) – Дельта;

Індійський (підвид 2 – B.1.617.2) – Каппа.

Штами коронавірусу

Майже з початку поширення коронавірусу на планеті почали фіксувати нові мутації вірусу.

Раніше їх називали залежно від країни, де вони вперше були зафісовані.

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Джерело: Інтерфакс-Україна