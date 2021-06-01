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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

ВООЗ схвалила китайську вакцину від Sinovac для екстреного використання

вакцина

Китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac, якою проводиться вакцинація в Україні, схвалена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Рекомендується проводити вакцинацію в два етапи за схемою: введення двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

– Результати ефективності вакцини показали, що вакцина запобігає симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих і запобігає важкій формі Covid-19 і госпіталізації у 100% досліджуваного населення, – наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що вакцина, ймовірно, буде мати захисний ефект і у літніх людей.

– Немає підстав вважати, що вакцина має різний профіль безпеки для літніх і молодих людей, – повідомляє ВООЗ.

У повідомленні наголошується також, що схвалення ВООЗ є попередньою умовою для постачань вакцини ініціативою COVAX.

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У списку схвалених для екстреного використання вакцин вже є препарати від Pfizer/BioNTech, Moderna і Sinopharm, Astrazeneca-SKBio, Serum Institute of India, AstraZeneca EU, Janssen.

В Україні працюють над створенням власної вакцини. Коли вона буде готова, читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

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