Наслідки активного раннього навчання протягом перших п’яти років життя стають очевидними чотири десятиліття по тому. До такого висновку прийшли вчені Технологічного інституту Вірджинії і Пенсільванського університету в США.

Дослідники використовували структурну візуалізацію мозку, щоб виявити вплив мовної та когнітивної стимуляції на розвиток немовлят, починаючи з шеститижневого віку. Вплив збагаченого середовища на структуру мозку раніше демонструвалося в дослідженнях на тварин, але це була перша експериментальна робота з виявлення аналогічного результату у людей.

– Наше дослідження показує взаємозв’язок між структурою мозку і п’ятирічним високоякісним освітнім та соціальним досвідом, – розповів керівник дослідження, професор Крейг Ремі.

За його словами, разом з колегами вони змогли продемонструвати, що у дітей, які отримали стимулюючий і емоційно підтримуючий досвід навчання, статистично значущі зміни в структурі мозку з’являються в середньому віці.

До наукової роботи були залучені діти, які, починаючи з 1971 року, постійно брали участь в одному з масштабних проектів з вивчення програм раннього втручання.

– Результати також підтверджують ідею про те, що раннє активне навчання позитивно впливає на структуру мозку дітей, які ростуть із соціально-економічними проблемами, пов’язаними з множинними ризиками, – зазначила одна з авторів першого дослідження, директор Центру нейробіології Марта Фара.

За її словами, це має захоплюючі наслідки для фундаментальної науки про розвиток мозку, а також для теорій соціальної стратифікації (розподіл суспільства на соціальні верстви) і соціальної політики.

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