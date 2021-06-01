Закладеність носа, нежить, біль у горлі, втрата нюху характерні як для сезонної алергії, так і для Covid-19. Як же зрозуміти, що з вами?

– Наявність у вас алергії в анамнезі може дати вам найголовніший ключ до розгадки, – пояснює алерголог і імунолог з LifeBridge Health доктор Джонатан Матц.

Крім закладеності носа, нежитю, болю в горлі, втрати нюху, ще однією ознакою сезонної алергії є свербіж в горлі або носі, що не відповідає симптомам Covid-19.

Але якщо у вас є ці симптоми і у вас ніколи раніше не було алергії, це – Covid-19, поки не буде доведено протилежне.

Також важливо знати, що висока температура зазвичай є індикатором Covid-19, але не сезонної алергії.

Якщо ви намагалися оцінити свої симптоми, але залишаєтеся невпевненим і погано почуваєтесь, краще пройти обстеження, радить доктор Матц.

Навіть якщо ви переконалися, що у вас сезонна алергія, а не Covid-19, ваші симптоми можуть викликати у людей навколо почуття дискомфорту, що може призвести до проблем в університеті або за місцем роботи. У цьому разі вам краще отримати у фахівця відповідне підтвердження, що у вас саме сезонна алергія, а не Covid-19.

Читайте також, чи може червоне м’ясо спровокувати розвиток онкології.