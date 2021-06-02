Протягом наступних двох тижнів влада США вирішуватиме, як розподілятиме і кому передаватиме 80 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Я думаю, ви чули, як президент США Джо Байден кілька тижнів тому оголосив, що ми хочемо надати близько 80 млн доз вакцини, до яких у нас є доступ, з цього моменту до кінця червня. І десь протягом наступного тижня або двох тижнів ми оголосимо процес, за допомогою якого ми будемо поширювати ці вакцини, які критерії, як ми будемо це робити, – зазначив Ентоні Блінкен.

За його словами, керівництво країни зацікавлене у справедливому розподілі вакцин. У цьому питанні США співпрацюватимуть з глобальним механізмом COVAX.

У травні Джо Байден заявляв, що до кінця червня 2021 року США відправлять 80 млн доз вакцин, щоб допомогти країнам, що борються з пандемією коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

З середини грудня у світі триває імунізація проти коронавірусу.

Однак у світі фіксується нестача речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U. S. Departament of State