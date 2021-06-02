Після 40 років чоловікові складніше стати батьком, ніж у 18-20. Але причини чоловічого безпліддя встановити простіше, ніж жіночого, і воно краще піддається лікуванню.

У чоловіків після 40 років як правило з’являються хронічні запальні захворювання, різні шкідливі звички, які негативно впливають на здоров’я і стати батьком в цьому віці складніше. Але можна.

По-перше, потрібно обстежитися і виявити всі фактори, що заважають зачати дитину.

– Це і погіршення якості сперми і придбані запальні захворювання передміхурової залози, різні соматичні захворювання, гіпертонія, цукровий діабет, метаболічний синдром, ожиріння, – каже лікар уролог-андролог Євген Клименко. – Все це погіршує якість сперматозоїдів, що важливіше ніж, наприклад, їх рухливість.

Якщо у чоловіка гормональні порушення, то проводиться гормональна корекція. При простатиті застосовується протизапальна терапія.

Як зазначають медики, більшість представників сильної статі при успішній кар’єрі і фінансових успіхах має серйозні проблеми зі здоров’ям. І це не можна залишати без уваги, адже багато хронічних захворювань починаються поступово. Як зберегти чоловіче здоров’я, читайте в нашому матеріалі.