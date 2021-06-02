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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Чи є зв’язок між дефіцитом вітаміну D і Covid-19 – дослідження

витамин д

Здатність вітаміну D захищати від важкого захворювання Covid-19 становить великий інтерес для експертів в галузі суспільної охорони здоров’я, але має обмежені докази, що це підтверджують.

Так, недавнє дослідження, проведене канадськими вченими, не знайшло підтримуючого ефекту вітаміну D в якості запобіжного захисту від коронавірусної інфекції.

Щоб оцінити взаємозв’язок між рівнями вітаміну D і сприйнятливістю/тяжкістю Covid-19, дослідники провели менделевське рандомізоване дослідження з використанням генетичних варіантів, тісно пов’язаних з підвищеним рівнем вітаміну D.

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Автори проаналізували генетичні варіанти більш 4 тис. паціентів з Covid-19 і більше одного мільйону осіб без Covid-19 з 11 країн, щоб визначити, чи пов’язана генетична схильність до більш високих рівнів вітаміну D з менш тяжкими наслідками захворювання у людей з Covid-19.

Результати не показали ніяких доказів передбачуваного зв’язку між рівнями вітаміну D і сприйнятливістю до Covid-19.

– Додавання вітаміну D в якості запобіжного громадської охорони здоров’я для поліпшення результатів не підтримується цим дослідженням, – зазначили вчені в статті, опублікованій в журналі PLOS.

На їхню думку, результати припускають, що в рандомізованих клінічних випробуваннях Covid-19 слід приділяти пріоритетну увагу інвестиціям в інші терапевтичні або профілактичні засоби.

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Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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