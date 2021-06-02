Ізраїльські фахівці заявили про ускладнення після вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про випадки запалення серцевого м’яза серед громадян, найбільше випадків – з-поміж молодих чоловіків. Їм зробили щеплення вакциною від Pfizer.

Таку заяву зробили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

Згідно з даними відомства, в Ізраїлі з грудня 2020 року до травня 2021-го зареєстрували 275 випадків міокардиту серед понад 5 млн вакцинованих людей.

Питання вивчили місцеві експерти і з’ясували, що ускладнення найчастіше з’являлися у чоловіків віком від 16 до 30 років. Після цього вони перебували у лікарні близько чотирьох днів, 95% випадків класифікували як легкі.

Фахівці припускають, що існує ймовірний зв’язок між отриманням другої дози вакцини Pfizer та цією реакцією організму.

Водночас у заяві компанії Pfizer йдеться, що вона знає про ізраїльські дослідження щодо міокардиту, відзначаючи, що причинно-наслідковий зв’язок з її вакциною не встановлено.

В Ізраїлі продовжують вивчати це питання.

Ускладнення після коронавірусу

Після перенесення коронавірусу у деяких людей можуть фіксуватися ускладнення.

З-поміж них – проблеми зі сном, слабкість, запаморочення.

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Джерело: Еuronews