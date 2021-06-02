Станом на ранок 2 червня 2021 року у Києві зафіксували ще 473 нових випадки коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 207 344 випадки хвороби.

За добу від вірусу померло пятеро людей, загалом – 5 102.

Водночас за день одужало 1 904 киянина, за час пандемії – 172 456.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: