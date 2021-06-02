МОЗ України озвучило рекомендації для українців, які лікуються від коронавірусу вдома.
Зокрема у відомстві закликають громадян не купувати самостійно ліки, які не призначив лікар.
Загальні рекомендації з лікування коронавірусу вдома:
- не купувати самостійно антибіотики, які не можна пити без проведення відповідних аналізів, вони ефективні проти бактерій, а не проти вірусів;
- не витрачатися на противірусні препарати, вони не рятують від вірусу;
- якщо протягом тривалого часу не вдається за допомогою жарознижувальних препаратів збити температуру нижче 38,5°, варто телефонувати лікареві;
- під час задишки та сатурації нижче 95% також треба звертатися до фахівця;
- пити багато рідини;
- регулярно провітрювати кімнату;
- не забувати про миття рук.
Також важливо зберігати дистанцію та не контактувати з рідними, які не хворіють.
Лікування коронавірусу
Фахівці радять під час перших симптомів захворювання звертатися до лікаря.
Лише він зможе визначити, якого лікування потребує людина – у лікарні чи вдома.
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