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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Лікування Covid-19 вдома: загальні правила і коли треба телефонувати лікареві

коронавірус

МОЗ України озвучило рекомендації для українців, які лікуються від коронавірусу вдома.

Зокрема у відомстві закликають громадян не купувати самостійно ліки, які не призначив лікар.

Загальні рекомендації з лікування коронавірусу вдома:

  • не купувати самостійно антибіотики, які не можна пити без проведення відповідних аналізів, вони ефективні проти бактерій, а не проти вірусів;
  • не витрачатися на противірусні препарати, вони не рятують від вірусу;
  • якщо протягом тривалого часу не вдається за допомогою жарознижувальних препаратів збити температуру нижче 38,5°, варто телефонувати лікареві;
  • під час задишки та сатурації нижче 95% також треба звертатися до фахівця;
  • пити багато рідини;
  • регулярно провітрювати кімнату;
  • не забувати про миття рук.
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Також важливо зберігати дистанцію та не контактувати з рідними, які не хворіють.

Лікування коронавірусу

Фахівці радять під час перших симптомів захворювання звертатися до лікаря.

Лише він зможе визначити, якого лікування потребує людина – у лікарні чи вдома.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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