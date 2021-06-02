МОЗ України озвучило рекомендації для українців, які лікуються від коронавірусу вдома.

Зокрема у відомстві закликають громадян не купувати самостійно ліки, які не призначив лікар.

Загальні рекомендації з лікування коронавірусу вдома:

не купувати самостійно антибіотики, які не можна пити без проведення відповідних аналізів, вони ефективні проти бактерій, а не проти вірусів;

не витрачатися на противірусні препарати, вони не рятують від вірусу;

якщо протягом тривалого часу не вдається за допомогою жарознижувальних препаратів збити температуру нижче 38,5°, варто телефонувати лікареві;

під час задишки та сатурації нижче 95% також треба звертатися до фахівця;

пити багато рідини;

регулярно провітрювати кімнату;

не забувати про миття рук.

Також важливо зберігати дистанцію та не контактувати з рідними, які не хворіють.

Лікування коронавірусу

Фахівці радять під час перших симптомів захворювання звертатися до лікаря.

Лише він зможе визначити, якого лікування потребує людина – у лікарні чи вдома.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.