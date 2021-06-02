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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Небезпечна хвороба. Українці почали серйозніше ставитися до Covid-19 – опитування

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Громадяни України почали серйозніше ставитися до коронавірусу, проте вакцинуватися готова менша частина мешканців країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) у травні 2021 року.

– Ми бачимо, що нині не лише реальною, а й небезпечною хворобою його вважають 50% опитаних. Якщо порівняти з лютим, коли ми вперше провели дослідження з цього питання, то тоді це був 41%, – зазначив доктор соціологічних наук Олександр Шульга.

Водночас кількість людей, які вважають, що не варто перебільшувати небезпеку вірусу, зменшилася з 37% респондентів у лютому до 27% опитаних у травні.

А ось відсоток людей, які скептично ставляться до коронавірусу, майже не змінився: про те, що вірусу не існує, і у лютому, і у травні заявили 3% українців, а 14% у травні та 15% у лютому відповіли, що сприймають його як звичайні ГРВІ чи грип.

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Попри таку тенденцію щодо ставлення до коронавірусу, більшість громадян України все ще поки не готові вакцинуватися.

Про відсутність наміру робити щеплення у травні заявили 45% опитаних, у лютому – 44%.

Водночас число тих, хто хоче вакцинуватися, попри всі перешкоди, збільшилося з 8% у лютому до 13% у травні.

Опитування проводилося Українським інститутом майбутнього (UIF) у травні 2021 року. Фахівці опитали 2 400 респондентів на території всієї України. Помилка вибірки не перевищує 2%.

Стрес від пандемії

81% українців відчувають стрес під час пандемії коронавірусу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у травні 2021 року.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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