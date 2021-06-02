Громадяни України почали серйозніше ставитися до коронавірусу, проте вакцинуватися готова менша частина мешканців країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) у травні 2021 року.

– Ми бачимо, що нині не лише реальною, а й небезпечною хворобою його вважають 50% опитаних. Якщо порівняти з лютим, коли ми вперше провели дослідження з цього питання, то тоді це був 41%, – зазначив доктор соціологічних наук Олександр Шульга.

Водночас кількість людей, які вважають, що не варто перебільшувати небезпеку вірусу, зменшилася з 37% респондентів у лютому до 27% опитаних у травні.

А ось відсоток людей, які скептично ставляться до коронавірусу, майже не змінився: про те, що вірусу не існує, і у лютому, і у травні заявили 3% українців, а 14% у травні та 15% у лютому відповіли, що сприймають його як звичайні ГРВІ чи грип.

Попри таку тенденцію щодо ставлення до коронавірусу, більшість громадян України все ще поки не готові вакцинуватися.

Про відсутність наміру робити щеплення у травні заявили 45% опитаних, у лютому – 44%.

Водночас число тих, хто хоче вакцинуватися, попри всі перешкоди, збільшилося з 8% у лютому до 13% у травні.

Опитування проводилося Українським інститутом майбутнього (UIF) у травні 2021 року. Фахівці опитали 2 400 респондентів на території всієї України. Помилка вибірки не перевищує 2%.

Стрес від пандемії

81% українців відчувають стрес під час пандемії коронавірусу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у травні 2021 року.

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