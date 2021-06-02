У той час як більшість противірусних засобів, які застосовуються сьогодні при коронавірусній інфекції, націлені на лікування викликаних нею ускладнень, дослідники Pfizer намагаються впливати безпосередньо на SARS-CoV-2, тобто на сам вірус.

Зазвичай подібні наукові вишукування тривають роки, але пандемія все значно прискорює.

У чому суть питання

Велика частина захворювань, пов’язаних з Covid-19, відбувається через інтенсивні запальні та імунні відповіді, які можуть виникнути при інфекції. До цих пір найбільш успішні методи лікування були спрямовані саме на цю надмірну імунну відповідь.

Так, наприклад, прийом інгаляційного кортикостероїду будесоніду на ранній стадії захворювання знижує ризик розвитку більш важких стадій.

У людей, госпіталізованих з Covid-19 і таких, що потребують кисню, пероральний кортикостероїд дексаметазон знижує ймовірність летального випадку.

У найважчих випадках у пацієнтів з Covid-19, що надходять у відділення інтенсивної терапії – внутрішньовенне введення протизапального тоцілізумабу дає більше шансів на виживання.

Але ці методи лікування націлені не на сам SARS-CoV-2, а на наслідки зараження. Пряма ж поразка вірусу виявилася більш складним завданням.

Орієнтація на SARS-CoV-2

Вірус, такий як SARS-CoV-2, повинен проникнути в клітину-хазяїн для розмноження. Він робить це, використовуючи свій спайковий білок (білок на поверхні вірусу), щоб прикріпитися до клітини, а потім використовує власні білки клітини для проникнення.

Потрапивши всередину клітини, SARS-CoV-2 видаляє її зовнішню оболонку і вивільняє свою вірусну РНК (рибонуклеїнової кислоту, тип генетичного матеріалу). Це діє як шаблон, що дозволяє вірусу розмножуватися, а потім заражати інші клітини.

У будь-який момент цього життєвого циклу вірус може бути уразливий. Справа в тому, що SARS-CoV-2 містить фермент 3C-подібну протеазу, яка грає вирішальну роль в процесі розмноження. Таким чином, ліки, які зможуть ефективно впливати на цю протеазу і запобігати тим самим розмноженню вірусу, можуть бути корисними відразу проти кількох відомих коронавірусів і, можливо, будь-яких інших, які з’являться в майбутньому.

До речі, інгібітори протеази були успішно використані для лікування інших вірусних інфекцій, особливо хронічних, таких як ВІЛ та гепатит С.

Що сьогодні

Pfizer/BioNtech приймають два препарати для клінічних випробувань: PF-07304814 – внутрішньовенна ін’єкція для пацієнтів, госпіталізованих з важким Covid-19, і PF-07321332 – пероральний агент або таблетка, які потенційно можуть бути використані на більш ранніх стадіях хвороби. Обидва є препаратами інгібітора протеази 3CLpro.

Випробування першої фази почалися в березні і являють собою найбільш ранній етап розробки ліків. Це коли відбирають здорових добровольців і використовують різні дози препаратів, щоб встановити їх безпеку. Вчені також дивляться, чи викликають препарати достатню реакцію в організмі, щоб вказати, що вони можуть бути ефективними проти SARS-CoV-2.

Наступним кроком будуть випробування другої та третьої фази, щоб побачити, чи покращують вони результати при Covid-19. Зазвичай цей процес займає роки, але оскільки пандемія продовжує бушувати в усьому світі, Pfizer заявляє, що зробить це протягом декількох місяців, якщо випробування першої фази будуть успішними.

Що ж стосується противірусних препаратів, які виявилися по суті марними при гострій Covid-19, їх, на думку вчених, можна використовувати в якості профілактичних засобів і на ранніх стадіях хвороби, особливо у людей, погано захищених вакцинацією, або у тих, хто не був вакцинований взагалі.

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Джерело: Firstpost